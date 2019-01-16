«Папина точная копия»: Иван Ургант показал редкое фото 3-летней младшей дочки

«Как на Вас похожа!», «Какой интересный способ», «Милаха!», «Обе дочери так на Вас похожи)) Глаза, взгляд особенно)) Вот это гены», «Не спутаешь с соседскими...))) Очень похожа на Ивана!», «Какая сладкая! Очень похожа на вас!» — вторят друг другу фолловеры Урганта (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Кстати, этот снимок набрал более 140 тысяч «лайков» за 3 часа с момента публикации. Напомним, у Ивана и его супруги Натальи Кикнадзе есть также старшая общая дочь Нина, и шоумен воспитывает детей жены от первого брака — 21-летнего сына Нико и 18-летнюю дочь Эрику.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram