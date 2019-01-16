logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Папина точная копия»: Иван Ургант показал редкое фото 3-летней младшей дочки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе с дочкой Лерой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущий совсем не часто радует поклонников семейными снимками.

40-летний Иван Ургант предпочитает не «светить» большую семью в соцсетях, лишь изредка радуя поклонников снимками дочек — обычно на их дни рождения. Но на днях телеведущий решил сделать исключение и выложил в Instagram яркое фото подросшей младшей дочери Леры.

«Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича», вы отвлекаете его от кофе и сигарет», — так забавно и в своем стиле подписал Иван фото, на котором маленькая Лера позирует перед чашкой кофе и выглядит серьезной и задумчивой.

«Как на Вас похожа!», «Какой интересный способ», «Милаха!», «Обе дочери так на Вас похожи)) Глаза, взгляд особенно)) Вот это гены», «Не спутаешь с соседскими...))) Очень похожа на Ивана!», «Какая сладкая! Очень похожа на вас!» — вторят друг другу фолловеры Урганта (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). Кстати, этот снимок набрал более 140 тысяч «лайков» за 3 часа с момента публикации. Напомним, у Ивана и его супруги Натальи Кикнадзе есть также старшая общая дочь Нина, и шоумен воспитывает детей жены от первого брака — 21-летнего сына Нико и 18-летнюю дочь Эрику.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки
«Красивая, как мамочка»: певица Слава показала новые фото дочери в день ее 20-летия