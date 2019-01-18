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«Папина девочка»: в Сети обсуждают новое фото 6-месячной дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Модель поделилась свежим снимком с маленькой Миланой.

24-летняя Анастасия Костенко стала мамой в июле минувшего года — сейчас Милане, дочери модели и футболиста Дмитрия Тарасова, шесть месяцев. Молодая мама с удовольствием рассказывает в Instagram о девочке, а также делится с подписчиками своим опытом. Несколько часов назад Анастасия опубликовала новое фото с Миланой, под которым рассказала об обработке фотографий для своего блога.

ОБРАБОТКА ФОТО❤️ В интересном так и попадаются советы блогеров по обработке фотографий. Надо признать, очень много талантливых ретушеров, если их можно так назвать. То, что они творят- волшебно. Фантазии космические 😍 Лично я ничего не имею против самовыражения в фотографиях, но не очень понимаю, когда начинается уменьшение или увеличение частей фигуры и тд. Мои фавориты: 1) PicsArt - можно рисовать, менять фон( как, например, у меня на фото. Согласитесь, просто белый фон неинтересно😅) и заменять цвета( это вообще идеально, кто ведёт страницу в определенных цветах) ❤️ 2) Lightroom CC - то самое зло с пресетами😅 100% уже все в курсе , что существуют волшебные настройки, позволяющие фото заиграть новыми красками. Я приобрела их немалое количество и все равно решила использовать свои Настройки ( и кстати, только после этого получилось подобие единого стиля). P.S. @tarasov23 мы очень скучаем и ждём тебя💗💗 #обработкафото #presetslightroom #lightroom #picsart

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

В комментариях к записи подписчики практически единогласно пришли к выводу, что шестимесячная девочка очень похожа на своего отца: «Так на Диму похожа», «Папина дочка», «Как малышка на папу похожа!!!! Очаровашка такая!!!!», «Какая красивая малышка, наверно в будущем будет такая же самая красивая в мире как мама, на папу похожа, по моему мнению», «Ну копия Димы», «Доча на папу похожа 😍», «Ну вот на этой фотографии четко видно на кого похожа Милаша) копия папы!», «На Диму она очень сильно похожа», «Милашка тут сильно на Диму похожа».

Стоит отметить, что Анастасия часто отвечает на комментарии подписчиков. Например, модель рассказала, в каких отношениях находится с Ангелиной –– дочерью Дмитрия Тарасова от первого брака: «Прекрасно отношусь, Лина возраста моего брата Вити😊 Когда приезжала - всегда общались».

Скриншот из Instagram Анастасии Костенко

Напомним, не так давно фолловеры предположили, что Анастасия Костенко находится в «интересном положении». В одной из публикаций в блоге модель рассказала, что перевела малышку на искусственное вскармливание: «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту «ребенок-мама»». «Обычно врачи просят об этом, когда мама снова беременна!», «Да, молоко теряет все свойства, если мамочка вынашивает еще одного ребеночка», — отметили некоторые фолловеры молодой мамы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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