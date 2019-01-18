«Папина девочка»: в Сети обсуждают новое фото 6-месячной дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Напомним, не так давно фолловеры предположили, что Анастасия Костенко находится в «интересном положении». В одной из публикаций в блоге модель рассказала, что перевела малышку на искусственное вскармливание: «Перевела на смесь по двум очень важным причинам и признаюсь, что очень скучаю по этому волшебному моменту «ребенок-мама»». «Обычно врачи просят об этом, когда мама снова беременна!», «Да, молоко теряет все свойства, если мамочка вынашивает еще одного ребеночка», — отметили некоторые фолловеры молодой мамы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram