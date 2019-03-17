logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Папина копия»: поклонники обсуждают новые фото шестилетней дочери Кристины Орбакайте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кристина Орбакайте с дочкой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Популярная певица опубликовала несколько кадров из «шкодной» фотосессии с Клавой.

47-летняя Кристина Орбакайте поделилась с фолловерами несколькими кадрами с шестилетней дочкой Клавой. «Весенние каникулы - шкодного всем настроения от нас с @claudiazemtsova 😜😬 », — подписала снимки Кристина.

Подписчики спорят, на кого больше похожа единственная дочь Кристины Орбакайте: «Очень на папу похожа дочуля !🌺», «Как вы стали похожи на свою маму, а дочь на вас❤️ Красотки!», «Дочечка как на папу похожа!», «Мамина копия», «Так на папу похожа, значит счастлива будет!», «Сильно на вас похожа Клава, особенно в том возрасте, когда вы снимались в фильме «Чучело»», «Как дочка сильно похожа на маму! Удивительно!», «Дочка папина, очень похожа», «Клава копия папы», «Ой как Клава становится похожа на маму».

Напомним, Кристина Орбакайте — многодетная мама. В 1991 году певица родила от Владимира Преснякова сына Никиту. В гражданском браке с Русланом Байсаровым у Кристины появился сын Дени, которому в этом году исполнится 21 год. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, которому в 2012 году подарила дочь Клаудию.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет