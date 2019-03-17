«Папина копия»: поклонники обсуждают новые фото шестилетней дочери Кристины Орбакайте

Подписчики спорят, на кого больше похожа единственная дочь Кристины Орбакайте: «Очень на папу похожа дочуля !🌺», «Как вы стали похожи на свою маму, а дочь на вас❤️ Красотки!», «Дочечка как на папу похожа!», «Мамина копия», «Так на папу похожа, значит счастлива будет!», «Сильно на вас похожа Клава, особенно в том возрасте, когда вы снимались в фильме «Чучело»», «Как дочка сильно похожа на маму! Удивительно!», «Дочка папина, очень похожа», «Клава копия папы», «Ой как Клава становится похожа на маму».

Напомним, Кристина Орбакайте — многодетная мама. В 1991 году певица родила от Владимира Преснякова сына Никиту. В гражданском браке с Русланом Байсаровым у Кристины появился сын Дени, которому в этом году исполнится 21 год. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, которому в 2012 году подарила дочь Клаудию.