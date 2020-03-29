Папина или мамина? Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери

На этих кадрах впервые можно разглядеть лицо Евы, младшей дочки пары. Девочка появилась на свет 5 февраля 2020 года.

«Опять папина доча получилась, милаха», «Доча сладкая такая 😘. Красавица», «Супер, личико увидели 🌹❤️🙏🏻❤️здоровья малышке», «Младшенькая копия мама! С Днем Рождения Анастасию🌷», «Ева папина копия прям 😍», «Вторая тоже копия Тарасов», «Ну хоть одна Тарасова копия мамы», «С Днём рождения, вас!!! 🎉🎉🎉Какая прекрасная семья🥰Младшенькая очень на вас похожа», «Обе доченьки на вас похожи 🥰 Но с возрастом будут похожи на папу☺️», «Евочка и правда на вас похожа», «Малышки, ну, копии папы!!!», «Как девочки похожи😍», — комментируют подписчики Дмитрия и Анастасии.

Напомним, старшая дочь пары, Милана, родилась в июле 2018 года. А как вам кажется, на кого больше похожа Ева?