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Папина или мамина? Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые показали лицо младшей дочери

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Слайд, который
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Анастасия Костенко с дочками

Фото: Instagram Анастасии Костенко

В честь дня рождения модели пара поделилась трогательными семейными снимками.

29 марта свой день рождения отмечает модель Анастасия Костенко. Молодая дважды мама и ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, поделились в Instagram нежными семейными фотографиями в честь этого события. «Девочка моя любимая!!! Жена!!! Подруга!!! Мама моих дочек!!! С днем рождения тебя!!! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной!!! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я!!! 💪🏻Люблю ❤️», — подписал фото спортсмен.

На этих кадрах впервые можно разглядеть лицо Евы, младшей дочки пары. Девочка появилась на свет 5 февраля 2020 года.

«Опять папина доча получилась, милаха», «Доча сладкая такая 😘. Красавица», «Супер, личико увидели 🌹❤️🙏🏻❤️здоровья малышке», «Младшенькая копия мама! С Днем Рождения Анастасию🌷», «Ева папина копия прям 😍», «Вторая тоже копия Тарасов», «Ну хоть одна Тарасова копия мамы», «С Днём рождения, вас!!! 🎉🎉🎉Какая прекрасная семья🥰Младшенькая очень на вас похожа», «Обе доченьки на вас похожи 🥰 Но с возрастом будут похожи на папу☺️», «Евочка и правда на вас похожа», «Малышки, ну, копии папы!!!», «Как девочки похожи😍», — комментируют подписчики Дмитрия и Анастасии.

Напомним, старшая дочь пары, Милана, родилась в июле 2018 года. А как вам кажется, на кого больше похожа Ева?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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