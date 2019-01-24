«Папин малыш»: Сергей Лазарев показал, как танцует с 4-летним сыном

В видео видно, как Лазарев в танце уворачивается от рук малыша, который, видимо, хочет, чтобы папа его покружил. Фолловеры пришли в восторг: «Какая милота», «Я так же иногда делаю, когда ребенок просится на руки», «Сережа вдохновляется Никитой и танцует, а Никита хочет на ручках полетать», «Счастье какое! Я вот так же с сыном танцевала на парковке, кстати под вашу песню Сергей:)», «Вы просто бомба хороший папа», «Какие же вы милые славные папин сыночек счастья здоровья вам» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram