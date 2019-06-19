«Папа, ты же обещал марожэнэ»: Владимир Пресняков опубликовал новое милое фото 4-летнего сына

Владимир Пресняков души не чает в своем младшем сыне Артеме. В начале июня мальчику исполнилось четыре года. Instagram артиста похож на большой семейный альбом: он делится с фолловерами фотографиями и видео с женой Натальей Подольской, с детьми и другими родными. 19 июня Владимир Пресняков порадовал поклонников новым снимком маленького Темы. На фото мальчик смотрит прямо в камеру огромными синими глазами.

«Папа, ты же обещал МАРОЖЭНЭ», - подписал снимок Пресняков.