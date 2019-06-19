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«Папа, ты же обещал марожэнэ»: Владимир Пресняков опубликовал новое милое фото 4-летнего сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимр Пресняков и Наталья Подольская

Фото: Instagram
Подписчики в комментариях отметили, что такой красивый мальчик будет сводить девчонок с ума.

Владимир Пресняков души не чает в своем младшем сыне Артеме. В начале июня мальчику исполнилось четыре года. Instagram артиста похож на большой семейный альбом: он делится с фолловерами фотографиями и видео с женой Натальей Подольской, с детьми и другими родными. 19 июня Владимир Пресняков порадовал поклонников новым снимком маленького Темы. На фото мальчик смотрит прямо в камеру огромными синими глазами.

«Папа, ты же обещал МАРОЖЭНЭ», - подписал снимок Пресняков.

В комментариях подписчики отметили, что мальчик с такими внешними данными будет разбивать сердца девчонкам, когда подрастет.

«Губатик голубоглазый, просто очаровашка»,

«На этом фото сынок -мамина копия»,

«Ох уж эти глазенки, просто девичья беда...»,

«Глазищи какие», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов, — прим. ред.).

Артем – первенец у Натальи Подольской и второй сын Владимира Преснякова. Первого ребенка артисту родила Кристина Орбакайте. Никите Преснякову уже 28 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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