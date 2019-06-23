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«Папа, ты самый лучший!»: Лиза и Гарри Галкины поздравили папу по-французски

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Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
Шоумен поделился трогательным поздравлением с днем рождения от детей.

18 июня Максиму Галкину исполнилось 43 года. Многочисленные подписчики ждали видеопоздравление телеведущего любимыми детьми, пятилетними двойняшками Лизой и Гарри, однако именинник не спешил делиться с публикой таким сокровенным. Тем не менее, 22 июня в блоге Максима по многочисленным просьбам появилось долгожданное видео – Лиза и Гарри разыграли перед папой сценку на французском языке: «По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днём рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки. А здесь я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению».

Подписчики Максима Галкина всегда с нетерпением ждут новых фотографий и видео с участием его детей. Лиза и Гарри растут весьма талантливыми, смышлеными и креативными детьми — малыши никогда не скучают и с удовольствием принимают участие во всевозможных забавах.

Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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