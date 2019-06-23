«Папа, ты самый лучший!»: Лиза и Гарри Галкины поздравили папу по-французски

18 июня Максиму Галкину исполнилось 43 года. Многочисленные подписчики ждали видеопоздравление телеведущего любимыми детьми, пятилетними двойняшками Лизой и Гарри, однако именинник не спешил делиться с публикой таким сокровенным. Тем не менее, 22 июня в блоге Максима по многочисленным просьбам появилось долгожданное видео – Лиза и Гарри разыграли перед папой сценку на французском языке: «По многочисленным просьбам выкладываю, как дети меня поздравили с днём рождения! За кадром остались традиционные стихи от Гарри и Лизы. Они подарили цветы и собственноручно изготовленные открытки. А здесь я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению».