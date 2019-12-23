«Папа, подержи меня столбиком»: Маргарита Симоньян поделилась нежными снимками младшей дочки с отцом
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Фото: Instagram
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян растят троих детей: 6-летнюю Марьяну, 5-летнего Баграта и малышку Маро, которая родилась в октябре 2019 года.
Лица детей родители не показывают, аргументируя это тем, что, возможно, во взрослом возрасте сын и дочери не захотят быть публичными людьми. Но в Instagram матери они появляются регулярно, правда, с солнышками на лицах.
Маргарита опубликовала в своем микроблоге новые нежные снимки Тиграна со своим пятым ребенком (двоих старших детей ему родила Алена Хмельницкая, — прим. ред.). «Папа, подержи меня столбиком, а я попозирую», — подписала Маргарита фотографии.
«Взрослые мужчины с младенцами на руках-это нечто... На это можно смотреть бесконечно! Рада за Вас! Очень!», «Душевно», «Видно сразу, красотка чернявая», «Пухляш», «Очень трогательно», — написали поклонники Симоньян в комментариях.
А днем ранее Маргарита опубликовала видео со старшей дочкой Марьяной. Девочка выступала на детском утреннике и заразительно отплясывала за кулисами на сцене. Смайлика на ее лице в этот раз не было, но и разглядеть ее из-за расстояния невозможно.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян состоят в отношениях семь лет, но до загса до сих пор не дошли. С первой женой режиссер прожил в официальном браке 20 лет.
Фото и видео: Instagram
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