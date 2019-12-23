passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Папа, подержи меня столбиком»: Маргарита Симоньян поделилась нежными снимками младшей дочки с отцом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Маргарита и Тигран вместе с 2012 года

Фото: Instagram

Дочери журналиста всего два месяца.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян растят троих детей: 6-летнюю Марьяну, 5-летнего Баграта и малышку Маро, которая родилась в октябре 2019 года.

Лица детей родители не показывают, аргументируя это тем, что, возможно, во взрослом возрасте сын и дочери не захотят быть публичными людьми. Но в Instagram матери они появляются регулярно, правда, с солнышками на лицах.

Маргарита опубликовала в своем микроблоге новые нежные снимки Тиграна со своим пятым ребенком (двоих старших детей ему родила Алена Хмельницкая, — прим. ред.). «Папа, подержи меня столбиком, а я попозирую», — подписала Маргарита фотографии.

«Взрослые мужчины с младенцами на руках-это нечто... На это можно смотреть бесконечно! Рада за Вас! Очень!», «Душевно», «Видно сразу, красотка чернявая», «Пухляш», «Очень трогательно», — написали поклонники Симоньян в комментариях.

А днем ранее Маргарита опубликовала видео со старшей дочкой Марьяной. Девочка выступала на детском утреннике и заразительно отплясывала за кулисами на сцене. Смайлика на ее лице в этот раз не было, но и разглядеть ее из-за расстояния невозможно.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян состоят в отношениях семь лет, но до загса до сих пор не дошли. С первой женой режиссер прожил в официальном браке 20 лет.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!