«Папа, подержи меня столбиком»: Маргарита Симоньян поделилась нежными снимками младшей дочки с отцом

Лица детей родители не показывают, аргументируя это тем, что, возможно, во взрослом возрасте сын и дочери не захотят быть публичными людьми. Но в Instagram матери они появляются регулярно, правда, с солнышками на лицах.

Маргарита опубликовала в своем микроблоге новые нежные снимки Тиграна со своим пятым ребенком (двоих старших детей ему родила Алена Хмельницкая, — прим. ред.). «Папа, подержи меня столбиком, а я попозирую», — подписала Маргарита фотографии.