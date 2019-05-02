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«Папа может»: Лера Кудрявцева показала, как ее муж развлекает дочь на прогулке

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Телеведущая опубликовала новое видео с восьмимесячной дочерью.

47-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Макаров стали родителями в августе прошлого года. Телеведущая редко показывает маленькую дочь, но с удовольствием рассказывает о ее успехах. Несколько часов назад Лера поделилась видео с прогулки с восьмимесячной Машей. Пока мама девочки снимала видео, папа развлекал малышку.

Стоит отметить, что вокруг рождения Маши Макаровой возник скандал. Лера Кудрявцева скрывала «интересное положение» до родов. Пользователи Сети были уверены, что телеведущая воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Кудрявцева резко отреагировала на подобные домыслы: «Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим».

Больше о долгожданной беременности Леры Кудрявцевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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