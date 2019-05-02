«Папа может»: Лера Кудрявцева показала, как ее муж развлекает дочь на прогулке

Стоит отметить, что вокруг рождения Маши Макаровой возник скандал. Лера Кудрявцева скрывала «интересное положение» до родов. Пользователи Сети были уверены, что телеведущая воспользовалась услугами суррогатной матери, однако Кудрявцева резко отреагировала на подобные домыслы: «Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим».