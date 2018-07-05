«Папа-кит!»: видео с Энрике Иглесиасом и его маленькой дочкой бьет рекорды в Сети

4 июля американцы отмечали День независимости. В честь этого праздника певец Энрике Иглесиас устроил пикник со всей семьей на море. Он решил поплавать вместе с полугодовалой дочкой Люси и очень забавно ее развлекал.

Игры Энрике с дочкой в воде оказались запечатлены на видео — должно быть, возлюбленного и малышку снимала Анна Курникова. Всего за несколько часов после публикации ролика в микроблоге артиста он набрал почти 2 миллиона просмотров!