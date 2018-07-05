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«Папа-кит!»: видео с Энрике Иглесиасом и его маленькой дочкой бьет рекорды в Сети

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энрике Иглесиас с дочкой

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43-летний Энрике Иглесиас устроил заплыв в море вместе с очаровательной дочкой Люси.

4 июля американцы отмечали День независимости. В честь этого праздника певец Энрике Иглесиас устроил пикник со всей семьей на море. Он решил поплавать вместе с полугодовалой дочкой Люси и очень забавно ее развлекал.

Игры Энрике с дочкой в воде оказались запечатлены на видео — должно быть, возлюбленного и малышку снимала Анна Курникова. Всего за несколько часов после публикации ролика в микроблоге артиста он набрал почти 2 миллиона просмотров!

Поклонники умилились трогательным видео и написали Иглесиасу множество теплых комментариев: «Папа-кит!», «Какой ты классный отец», «Главное, чтобы крохе Люси нравилось», «Как замечательно вы проводите время», «Самые яркие эмоции!».

Фото: Instagram

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