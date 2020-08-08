«Папа, доча, Мерседес»: Лера Кудрявцева показала, как ее дочь учится водить детский автомобиль

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 32-летний хоккеист Игорь Макаров — счастливые родители годовалой дочки Маши. На днях папа купил малышке автомобиль, и она сразу же уверенно села за руль.

«Папа, доча, Мерседес», — написала телеведущая под милым роликом.

«Какая же она у вас, волшебная! Ангелочек», «Ну до чего же милашка», «Двух лет нет, а она уже на мерсе рассекает», «Первый автомобиль! Поздравляем!!! А глаза Машеньки это что-то бомбическое», «Очень идет доче авто это», «Лапа такая, так водит аккуратно», «Машуля как будто всю жизнь за рулем», «Вся такая деловая», «Мне нравятся ее хвостики», «Девочка чудо)))))) одно любование», «Просто принцесса», «Боже, что за взгляд))) Донна Роза», «Дочечка лапуля и красотуля», «Очень мило и трогательно», «Вот уж папина копия», — обсуждают подписчики блога звездной мамы.