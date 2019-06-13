«Папа добрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает за шалости 6-летнего сына

Дмитрий Шепелев, который в одиночку растит 6-летнего сына, поделился с подписчиками видеороликом, в котором рассказывает, как наказывает за шалости маленького Платона.
В видео телеведущий признался, что слишком мягок с наследником. Если ребенок разукрасил полы фломастерами, сфотографирует, а потом вместе посмеются.
«Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так», - рассказывает Дмитрий. Он привел еще несколько педагогических приемов, которыми пользуется в общении с сыном.
Напомним, сына Шепелеву родила Жанна Фриске, которая умерла в июне 2015 года после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. После ухода из жизни Жанны Дмитрий разорвал все связи с ее родственниками и воспитывает ребенка один. Родители певицы долгое время боролись за право видеться с мальчиком, но пока отношения наладить не удается.
Как вы считаете: нужно ли строго наказывать детей за проступки?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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