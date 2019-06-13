«Папа добрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает за шалости 6-летнего сына

Дмитрий Шепелев, который в одиночку растит 6-летнего сына, поделился с подписчиками видеороликом, в котором рассказывает, как наказывает за шалости маленького Платона.

В видео телеведущий признался, что слишком мягок с наследником. Если ребенок разукрасил полы фломастерами, сфотографирует, а потом вместе посмеются.

«Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так», - рассказывает Дмитрий. Он привел еще несколько педагогических приемов, которыми пользуется в общении с сыном.