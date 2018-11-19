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«Озорные ребята»: Энрике Иглесиас показал, как играет с подросшими детьми

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энрике Иглесиас с сыном

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Совсем скоро детям-близнецам Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой исполнится 1 год. Звездные родители стараются проводить с малышами максимум времени и записывают забавные видео.

Маленькие дети 37-летней Анны Курниковой и 43-летнего Энрике Иглесиаса, Люси и Николас, растут не по дням, а по часам. В этом можно убедиться, посмотрев недавно опубликованное певцом видео. В нем Энрике дурачится во время прогулки с детьми и катает их на качелях.

Крохи выглядят очень серьезными и сосредоточенными, но это неудивительно, ведь папа учит их чему-то новому — издавать забавные звуки, которые и привлекли их внимание. «Воскресная школа», — так забавно подписал ролик Энрике.

Кстати, недавно Иглесиас признался, что, кажется, наконец созрел для того, чтобы жениться на возлюбленной: «Знаете, некоторые говорят: «Я с ней уже так давно, что чувствую, как будто мы уже женаты…» Но это не мой случай. Я очень хотел бы жениться на Анне!». Напомним, всемирно известный исполнитель и бывшая теннисистка вместе уже 17 лет.

Фото и видео: Instagram

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