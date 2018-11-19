«Озорные ребята»: Энрике Иглесиас показал, как играет с подросшими детьми

Маленькие дети 37-летней Анны Курниковой и 43-летнего Энрике Иглесиаса, Люси и Николас, растут не по дням, а по часам. В этом можно убедиться, посмотрев недавно опубликованное певцом видео. В нем Энрике дурачится во время прогулки с детьми и катает их на качелях.

Крохи выглядят очень серьезными и сосредоточенными, но это неудивительно, ведь папа учит их чему-то новому — издавать забавные звуки, которые и привлекли их внимание. «Воскресная школа», — так забавно подписал ролик Энрике.