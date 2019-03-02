Ожидание-реальность: Дарья Мельникова откровенно рассказала об утре молодой мамы

«Реальность: я просыпаюсь от крика младшего сына - ему в лицо прилетела нога старшего. «Кушать-кушать-кушать» - орет старший. «АААААААААА»- орет младший. Варю на кухне кашу одной рукой, в другой держу младшего сына, «кашу-кашу-кашу» скандирует старший, младший сын срыгивает на мою красивую пижаму «выходного дня», я иду вытирать его и себя, каша убегает. Я делаю себе инъекцию кофеина. Мы едем завтракать в кафе. Я успеваю надеть сережки и сделать фото «люблю утро субботы🤗». С появлением детей я не верю в идеальный мир, его нет)) но есть #толькомигмеждупрошлымибудущим-именно он называется жизнь 😅 и он гораздо лучше идеального 🙃», — подытожила звезда «Папиных дочек».

Стоит отметить, что в декрете Дарья открыла в себе новый талант — актриса создает стильную и удобную одежду для мам и тех, кому только предстоит ими стать. По словам актрисы, она опирается на собственный опыт и шьет то, что будет носить сама.