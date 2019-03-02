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Ожидание-реальность: Дарья Мельникова откровенно рассказала об утре молодой мамы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Фото: Instagram
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Актриса призналась, что с появлением детей мир перестает быть идеальным.

26-летняя Дарья Мельникова и 35-летний Артур Смольянинов воспитывают двоих сыновей, младшему из которых всего два месяца. Несмотря на то, что пара тщательно скрывает свою личную жизнь и не показывает фотографии детей, Дарья завела специальный блог, где делится своим опытом материнства. Сегодняшнее утро молодая мама встретила в кафе, откуда поделилась своими мыслями об идеальном выходном: «Мой идеальный выходной выглядит так: Я просыпаюсь в районе 10 утра от доносящегося с кухни запаха блинчиков и кофе, валяюсь в кровати минут пять, умываюсь и иду завтракать. Завтракаю в пижаме не спеша....час, а то и два, дети играют, муж читает газету, я выбираю, куда поехать в отпуск 🤤☕️ и мучаюсь только от того, что мне в глаз светит солнечный луч 🙍🏼‍♀️⛅️».

«Реальность: я просыпаюсь от крика младшего сына - ему в лицо прилетела нога старшего. «Кушать-кушать-кушать» - орет старший. «АААААААААА»- орет младший. Варю на кухне кашу одной рукой, в другой держу младшего сына, «кашу-кашу-кашу» скандирует старший, младший сын срыгивает на мою красивую пижаму «выходного дня», я иду вытирать его и себя, каша убегает. Я делаю себе инъекцию кофеина. Мы едем завтракать в кафе. Я успеваю надеть сережки и сделать фото «люблю утро субботы🤗». С появлением детей я не верю в идеальный мир, его нет)) но есть #толькомигмеждупрошлымибудущим-именно он называется жизнь 😅 и он гораздо лучше идеального 🙃», — подытожила звезда «Папиных дочек».

Стоит отметить, что в декрете Дарья открыла в себе новый талант — актриса создает стильную и удобную одежду для мам и тех, кому только предстоит ими стать. По словам актрисы, она опирается на собственный опыт и шьет то, что будет носить сама.

Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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