Отпечаток судьбы: какое имя дать ребенку в 2022 году, чтобы он был счастливым
Мальчики, рожденные в год Тигра, обычно обладают лидерскими качествами, отличаются умом и хитростью, что позволяет ловко выкручиваться из любых ситуаций. Об этом пишет «Пятый канал».
В 2022 году ребенка лучше назвать Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин или Тимур — они прирожденные лидеры, которые созданы для политики. При этом очень коммуникативными станут Максимы, Тарасы и Трофимы, а особенно счастливыми окажутся Никита и Николай.
Дав сыну имя Антон, Андрей или Алексей, родители обрекают малыша на одиночество и невозможность создания семьи.
Любознательность, целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, практичность и здравомыслие свойственны девочкам-Тиграм. Счастье в их жизни зависит от времени года, в которое малышка появилась на свет.
Такие имена, как Полина, Аня, Инна, Оля и Вероника, подойдут детям, рожденным зимой, а весной актуально Дарья, Ирина, Ева, Маша и Лида. Счастье в жизни ждет Арин, Кир, Юлианн, Свет, Нонн, Елен и Кристин, день рождения которых выпал на летние месяцы, а осенним представительницам года Тигра подойдут имена Наташа, Злата, Вера, Люда и Ариана.
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