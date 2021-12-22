Отпечаток судьбы: какое имя дать ребенку в 2022 году, чтобы он был счастливым

Мальчики, рожденные в год Тигра, обычно обладают лидерскими качествами, отличаются умом и хитростью, что позволяет ловко выкручиваться из любых ситуаций. Об этом пишет «Пятый канал».

В 2022 году ребенка лучше назвать Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин или Тимур — они прирожденные лидеры, которые созданы для политики. При этом очень коммуникативными станут Максимы, Тарасы и Трофимы, а особенно счастливыми окажутся Никита и Николай.

Дав сыну имя Антон, Андрей или Алексей, родители обрекают малыша на одиночество и невозможность создания семьи.