Эшли Грэм 18 января впервые стала мамой, родив супругу Джастину Эрвину сына. Во время беременности и после родов модель рассказывает подписчикам, как менялось и меняется ее тело, и показывает откровенные фото и видео.Новый пост в Instagram с роликом, где Эшли едет в такси с молокоотсосом, шокировала ее фолловеров. Для многих эта откровенная выходка стала слишком вызывающей. «Раньше я отвечала на сообщения, пока ехала в машине, а теперь откачиваюсь, чтобы грудь не взорвалась», — пояснила происходящее молодая мать. «Не стыдно показывать то, что задумано самой природой. Ты вдохновение», «Такая милая», «Ты невероятная мать», — поддержали Эшли Грэм одни подписчики.«Увидела такое и сама боль почувствовала», «Беееее», «Меня сейчас стошнит», «Но чем больше мы будем жаловаться на такие фотографии, тем больше она будет их публиковать», «Не понимаю смысл этого поста. Некоторые вещи слишком личные, чтобы показывать их другим», — негодовали другие.А как вы относитесь к подобной откровенности? Все об Эшли Грэм можно прочитать в наших новостях. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!