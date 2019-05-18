«Отекло все лицо, глаза, вокруг рта красные пятна»: сын Павла и Марии Погребняк пострадал от врачебной ошибки

«Хочу с вами поделиться, просто накипело! Когда мы вернулись в Москву в 2015 году у старшего ребёнка началась аллергия! Мы пошли к аллергологу, сдали массу анализов, выявили аллергию на берёзу и на пыльцу! Назначили нам прививки, их мы делали с октября каждую неделю ездили на инъекции, 8 раз. Прошёл год, улучшения не было, прошёл второй год с инъекциями через день (капли в рот) И тут в мае мне звонят из школы и просят срочно приехать за ребёнком, ему плохо! Вы представляете тогда мое состояние, у меня земля ушла из под ног! Увидев ребёнка, у меня был шок! Отекло все лицо, глаза, вокруг рта красные пятна! Ему было очень плохо! Что делать? Я уже естественно в аллергологический центр ехать не хотела! Я просто ему перестала доверять! Поехала в платный центр! Цены высокие! А, что делать?! На кону стоит здоровье моего ребёнка! В центре посмотрели Артема, оказывается было подобрано не правильное лечение, которое привело к ухудшению здоровья, мы дошли до самой опасной точки! Слава Богу в этом мёд. центре нам подобрали правильный препарат, сделали 2 укола, и аллергия отпустила. Ну как так можно относиться врачам к здоровью детей! И это мы говорим об огромном институте аллергии!!!!! Такие ошибки не простительны просто», — написала жена футболиста в Instagram.

Сейчас здоровье старшего сына Марии вне опасности. Мальчик играет с братьями, ведет свой собственный блог про видеоигры.