Отец 24-летнего Джастина Бибера дал понять, что певец скоро впервые станет родителем

Интернет-пользователи давно подозревают, что модель Хейли Болдуин (по слухам, недавно ставшая женой Джастина Бибера) беременна. Дело в том, что отец ее возлюбленного, Джереми Бибер, опубликовал в соцсети трогательное семейное фото. На нем Джастин держит на руках крохотную 1-месячную сестренку Бэй.
«Быть отцами», — подписал снимок Бибер-старший. Поклонники сразу решили, что это намек на то, что Джастин тоже в самом скором времени станет папой.
Напомним, в прошлом году Джастин Бибер окончательно порвал с давней возлюбленной Селеной Гомес, так как мама девушки выступала против этих отношений. Некоторое время молодой исполнитель был свободен, а потом стал встречаться с одной из своих экс-девушек, Хейли Болдуин. Никто и не подозревал, что вскоре пара решится связать себя узами брака.
Зато многие связали такую поспешность именно с интересным положением Хейли. Как бы там ни было, влюбленные пока не комментируют ни предполагаемую тайную свадьбу, ни возможное пополнение в семье.
Фото: Instagram