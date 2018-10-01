logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Отец 24-летнего Джастина Бибера дал понять, что певец скоро впервые станет родителем

Говорят, что новоиспеченная супруга Джастина Бибера, 21-летняя Хейли Болдуин, уже беременна первенцем.

Интернет-пользователи давно подозревают, что модель Хейли Болдуин (по слухам, недавно ставшая женой Джастина Бибера) беременна. Дело в том, что отец ее возлюбленного, Джереми Бибер, опубликовал в соцсети трогательное семейное фото. На нем Джастин держит на руках крохотную 1-месячную сестренку Бэй.

«Быть отцами», — подписал снимок Бибер-старший. Поклонники сразу решили, что это намек на то, что Джастин тоже в самом скором времени станет папой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

To be Father #Bieber’s

Публикация от Jeremy Bieber (@jeremybieber)

Напомним, в прошлом году Джастин Бибер окончательно порвал с давней возлюбленной Селеной Гомес, так как мама девушки выступала против этих отношений. Некоторое время молодой исполнитель был свободен, а потом стал встречаться с одной из своих экс-девушек, Хейли Болдуин. Никто и не подозревал, что вскоре пара решится связать себя узами брака.

Зато многие связали такую поспешность именно с интересным положением Хейли. Как бы там ни было, влюбленные пока не комментируют ни предполагаемую тайную свадьбу, ни возможное пополнение в семье.

Фото: Instagram

1 / 8

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи