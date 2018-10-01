Отец 24-летнего Джастина Бибера дал понять, что певец скоро впервые станет родителем

Интернет-пользователи давно подозревают, что модель Хейли Болдуин (по слухам, недавно ставшая женой Джастина Бибера) беременна. Дело в том, что отец ее возлюбленного, Джереми Бибер, опубликовал в соцсети трогательное семейное фото. На нем Джастин держит на руках крохотную 1-месячную сестренку Бэй.

«Быть отцами», — подписал снимок Бибер-старший. Поклонники сразу решили, что это намек на то, что Джастин тоже в самом скором времени станет папой.