Отцы раскрыли необычные секреты воспитания детей

Третий мужчина, также имеющий детей, привязал емкость с жидкостью для мыльных пузырей к дереву, чтобы его дочери было удобнее играть. Один из отцов начал ставить бутылочку с детским питанием на двигатель автомобиля, чтобы подогреть. Еще один «изобретатель» делал то же самое при помощи фена.

Ранее стало известно, что воспитание отцов-одиночек отрицательно сказывается на интеллекте ребенка и его социальном развитии. К такому выводу пришли ученые Университета Бристоля. Они провели анализ школьной успеваемости более шести тысяч детей, рожденных в Бристоле в 90-х годах. Около 30% этих детей воспитывались отцами без присутствия матери достаточно долгое время — и именно эти дети показали наихудшие результаты в школе.

Особенно велико негативное влияние отцовского воспитания на мальчиков дошкольного возраста. Было доказано, что сыновья, которые 15 часов в неделю проводят с отцами, в школе демонстрируют худшую успеваемость.

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