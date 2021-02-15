Отцы раскрыли необычные секреты воспитания детей
Как уточнил один из мужчин, он приделал баскетбольное кольцо к корзине для грязного белья. После этого его дети перестали разбрасывать грязные вещи и начали собирать их в корзину.
Другой пользователь признался, что переделал форму для льда в блюдо для сервировки. Так, в три отсека он наливает соусы, а в другие — накладывает наггетсы. По его словам, он приспособил форму для того, чтобы дети не устраивали беспорядок во время еды.
Третий мужчина, также имеющий детей, привязал емкость с жидкостью для мыльных пузырей к дереву, чтобы его дочери было удобнее играть. Один из отцов начал ставить бутылочку с детским питанием на двигатель автомобиля, чтобы подогреть. Еще один «изобретатель» делал то же самое при помощи фена.
Ранее стало известно, что воспитание отцов-одиночек отрицательно сказывается на интеллекте ребенка и его социальном развитии. К такому выводу пришли ученые Университета Бристоля. Они провели анализ школьной успеваемости более шести тысяч детей, рожденных в Бристоле в 90-х годах. Около 30% этих детей воспитывались отцами без присутствия матери достаточно долгое время — и именно эти дети показали наихудшие результаты в школе.
Особенно велико негативное влияние отцовского воспитания на мальчиков дошкольного возраста. Было доказано, что сыновья, которые 15 часов в неделю проводят с отцами, в школе демонстрируют худшую успеваемость.
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Фото: pixabay.com
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