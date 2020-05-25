«Особенная» дочь Светланы Зейналовой завела блог в Instagram

Одиннадцать лет назад телеведущая Светлана Зейналова впервые стала мамой. Когда ее дочери Саше исполнилось 1,5 года, у малышки обнаружили аутизм. Несмотря на это, сейчас «особенная» девочка знает английский, отлично рисует, выступает на сцене. Подписчики блога ее мамы обожают фото видео с Сашей и ее младшей сестренкой Вероникой, и теперь у них есть возможность подписаться на личный блог девочки.

«Событие века в Нашей семье.... Началось с того, что я внезапно оказалась подписана на какие странные китайские и корейские мультик и каналы, на художественные галереи, на английские и американские детские комиксы и т. д. Если учесть, что сама я этого не делала, Вероника не умеет писать и читать... круг замкнулся! Потом Саня была поймана с поличным, как в моем Инстаграм рассматривала "русский импрессионизм". Я была в шоке. И решила сделать ей ее страничку... втихаря... немного подкрутила год рождения... в общем Саша теперь будет пробовать вести блог и так познавать мир», — сообщила мама.

Адрес странички — @glazatovas Sasha Glazatova.

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