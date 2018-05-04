Особенная дочь Светланы Зейналовой сделала яркий макияж и очаровала сотрудников салона красоты: «Девочки такими рождаются»

«Особенные» дети мало чем отличаются от обычных. А «особенные» девочки — такие же девочки, как и все остальные. Телеведущая Светлана Зейналова показала видеоролик из салона красоты: там ее дочь сделала макияж, чем очаровала сотрудников заведения.

«Девочки такими рождаются))))) желание быть красивой в нас неистребимо! Мы пришли в салон Красоты стричь челку, а в результате навели полную красоту!», — написала мама.