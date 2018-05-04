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Особенная дочь Светланы Зейналовой сделала яркий макияж и очаровала сотрудников салона красоты: «Девочки такими рождаются»

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Фото из Instagram Светланы Зейналовой
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Светлана Зейналова посетила салон красоты вместе с особенной дочерью.

«Особенные» дети мало чем отличаются от обычных. А «особенные» девочки — такие же девочки, как и все остальные. Телеведущая Светлана Зейналова показала видеоролик из салона красоты: там ее дочь сделала макияж, чем очаровала сотрудников заведения.

«Девочки такими рождаются))))) желание быть красивой в нас неистребимо! Мы пришли в салон Красоты стричь челку, а в результате навели полную красоту!», — написала мама.

«Ох уж эти девочки», «Какие глазища роскошные», «Экспресс-макияж. Все сама — молодец», «Ну какое чудо чудесное! Мне как маме двух дочек, это ой как знакомо, Светочка», «Боже я теперь точно знаю что мне не хватало в макеяже?! бровкиии так сделать бровки», «И все в одной цветовой гамме! Но тюнинг бровей это нечто, беру на вооружение», «Светлана какое это счастье, -доча и умница , и красавица, так радостно на вас смотреть, вас видеть . Сашка уже наша всеми любимая не особенный ребёнок она личность и очень самостоятельная молодчинка», — пишут растроганные фолловеры.

Фото: instagram

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