Особенная дочь Светланы Зейналовой дебютировала на сцене

Старшая дочь Светланы Зейналовой — «особенный» ребенок, но это вовсе не мешает ей быть очаровательной и одаренной девочкой.

«Сегодня состоялся дебют двух больших артистов — Саши и меня!!!! Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере! Нам предложили — мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская — у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали», — похвасталась телеведущая в блоге.