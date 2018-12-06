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Особенная дочь Светланы Зейналовой дебютировала на сцене

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Зейналовой

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Светлана Зейналова с дочкой спели на детском благотворительном вечере.

Старшая дочь Светланы Зейналовой — «особенный» ребенок, но это вовсе не мешает ей быть очаровательной и одаренной девочкой.

«Сегодня состоялся дебют двух больших артистов — Саши и меня!!!! Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере! Нам предложили — мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская — у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали», — похвасталась телеведущая в блоге.

«Теперь ждем приглашения на дорогие корпоративы и заграничные гастроли. Ждите наши концерты в Олимпийском и на самых громких площадках мира», — шутит она.

«Девочки, вы — супер!!!», «Какие вы умнички!!! Так хорошо поете!!!!», «Молодцы!!! Так здорово! Здоровья, любви, счастья», «Какие красивые волосы у Саши! Милашки! Главное, что не боится на публику выступать))) это вся в маму», «Девчонки — вы великолепны! Саша — красотка! Молодцы! Не струсили на такой крутой площадке выступить! Первый опыт, и такой удачный», — обсуждают подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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