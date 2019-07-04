Оскар Кучера высказался о многодетных семьях: «Родить недостаточно, нужно выучить и обеспечить»

44-летний телеведущий и актер Оскар Кучера написал свою первую колонку на сайт для родителей Letidor.ru. В ней многодетный отец рассказал, почему многодетность - это хорошо и одновременно, какую ответственность берут на себя родители.

Оскар Кучера в своей авторской колонке отметил, что из-за стереотипов детей из многодетных семей считают отпрысками родителей, не умеющих предохраняться, а сами многодетные семьи – бедными и недостаточно воспитанными.

«Многодетность — это прекрасно. Население нашей огромной страны на самом деле очень мало. И чем дальше, тем оно становится меньше, к сожалению. Но просто родить ребенка недостаточно — важно еще воспитать, вырастить его в большого человека, дать образование и возможность детям самим впоследствии развиваться. В этом я вижу миссию родителей», - написал Кучера.