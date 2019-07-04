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Оскар Кучера высказался о многодетных семьях: «Родить недостаточно, нужно выучить и обеспечить»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оскар Кучера с семьей

Фото: Instagram
Актер и телеведущий сам скоро станет отцом в пятый раз.

44-летний телеведущий и актер Оскар Кучера написал свою первую колонку на сайт для родителей Letidor.ru. В ней многодетный отец рассказал, почему многодетность - это хорошо и одновременно, какую ответственность берут на себя родители.

Оскар Кучера в своей авторской колонке отметил, что из-за стереотипов детей из многодетных семей считают отпрысками родителей, не умеющих предохраняться, а сами многодетные семьи – бедными и недостаточно воспитанными.

«Многодетность — это прекрасно. Население нашей огромной страны на самом деле очень мало. И чем дальше, тем оно становится меньше, к сожалению. Но просто родить ребенка недостаточно — важно еще воспитать, вырастить его в большого человека, дать образование и возможность детям самим впоследствии развиваться. В этом я вижу миссию родителей», - написал Кучера.

Оскар с женой Юлией

Актер отметил, что часто родители воплощают в детях свои не реализовавшиеся мечты против воли ребенка.

Оскар особо отметил, что для того, чтобы родить больше двух детей, нужно иметь возможности. «Когда у тебя трое детей и больше — это очень серьезная ответственность, особенно, если у детей небольшая разница в возрасте. Но когда дети взрослеют, они становятся помощниками. Если у вас доверительные и дружеские отношения и дети понимают, что вам в каких-то моментах тяжело, они сами захотят помочь», - Кучера отметил, что так происходит в его семье.

Актер призвал не следовать поговорке «Бог дал детей — Бог даст и на детей». «Бог не даст. Бог даст возможность. А задача родителей — уже использовать эту возможность, - акцентирует внимание Кучера. - Нужно работать, нужно стараться и понимать, что родить мало — важно воспитать.

Прежде чем завести детей, поймите, хорошо ли вы продумали то, как вы будете их воспитывать». Многодетный отец отмечает, что каждый сам решает, сколько у него будет детей. Но самое главное, что могут дать родители детям – это время, проведенное с ребенком.

«Помните, что любое количество детей — это большая ответственность, и от вас будет зависеть все: начиная от воспитания и заканчивая будущим вашего чада».

Напомним, Оскар Кучера женат в третий раз. В первый раз он женился в 22 года на актрисе Юлии Лисеевой. Брак вскоре распался. Второй избранницей артиста стала модель Майя Маркова. Она родила сына Александра. В 2012 году Кучера женился в третий раз. Первенец Оскара и Юлии родился за два года до свадьбы родителей. Сейчас у них трое детей, ждут четвертого малыша.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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