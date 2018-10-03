«Они уже абсолютно взрослые люди»: Алсу готовит дочерей к выступлению на сцене Кремлевского Дворца

14 ноября в Государственном Кремлевском дворце популярная певица Алсу выступит с юбилейным концертом. Как выяснилось, на сцену она выйдет не одна, а с дочками, которые активно готовятся к важному дню. «Сафине с Микеллой предстоит себя показать. Готовим с девочками серьезные постановочные номера. Переживаем, нервничаем. Очень наде­емся, что наши задумки понравятся всем, кто придет на концерт», — рассказала звездная мама в интервью журналу «7Дней».

«Они уже абсолютно взрослые люди со своим мнением по любому поводу. Еще и советы мне дают — как нужно одеться, как выступить. <...> Уже и в куклы-то давно не играют! Я свою первую Барби помню до сих пор. Мне было лет десять, и папа привез мне ее из Америки. Это было счастье неимоверное — я лет до двенадцати с Барби играла. А мои дочки уже лет в шесть перестали играть с игрушками — перешли на электронные гаджеты», — поделилась Алсу.

Она рассказала, что 12-летняя Сафина — очень прилежная девочка, любит учиться. «Ей не нужно говорить два раза, чтобы она сделала домашнее задание, как Микелле, которую приходится немножко стимулировать, а иногда и шантажировать», — смеется артистка, добавляя: «Сафина виртуозно играет на рояле, но на сцену ее пока не тянет».

10-летняя Микелла, по признанию мамы, «уже прак­тически состоявшаяся звезда», у девочки даже есть свои поклонники. «Недавно она меня просто потрясла: сама сочинила песню — и слова, и музыку. И сама же аккомпанировала себе на гитаре. Микелла давно прекрасно поет, но тут у нее реально очень здорово получилось. Я даже не поверила, что это моя девочка написала. Ну не может быть такого! Я набрала эти стихотворные строчки в Интернете, чтобы проверить — нет ли у них другого автора. «Может быть, Микелла просто услышала их случайно», — подумала я. Оказывается, нет. Авторство — Микелла Абрамова... Тогда я выложила ролик в своем микроблоге, и тут на меня обрушился шквал звонков, СМС-сообщений от друзей: неужели это Микелла написала? В общем, с ней мне все ясно: совершенно очевидно, в каком направлении хочет развиваться дочь», — гордится Алсу.