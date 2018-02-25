«Она невероятная»: молодая мама Рита Дакота поделилась забавным видео с 4-месячной дочкой

27-летняя певица и композитор Рита Дакота — одна из самых популярных молодых мам в отечественном шоу-бизнесе. Рита и ее супруг — певец Влад Соколовский — воспитывают дочку Мию, с которой два месяца назад отправились «зимовать» на Бали. В своих Instagram новоиспеченные родители показывают трогательные фотографии своей малышки. Кроме того, свой «семейный» профиль «Забракованные», куда артисты выкладывали забавные видео из своей жизни, они решили сделать личным аккаунтом Мии.

Несколько часов назад Рита опубликовала в Instagram небольшое видео, в котором общается с четырехмесячной дочкой, завоевавшей сердца миллиона подписчиков.