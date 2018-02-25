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«Она невероятная»: молодая мама Рита Дакота поделилась забавным видео с 4-месячной дочкой

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Фото из Instagram Риты Дакоты
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Певица, ставшая мамой в конце октября минувшего года, часто делится с подписчиками своего Instagram фотографиями и видео с дочкой Мией.

27-летняя певица и композитор Рита Дакота — одна из самых популярных молодых мам в отечественном шоу-бизнесе. Рита и ее супруг — певец Влад Соколовский — воспитывают дочку Мию, с которой два месяца назад отправились «зимовать» на Бали. В своих Instagram новоиспеченные родители показывают трогательные фотографии своей малышки. Кроме того, свой «семейный» профиль «Забракованные», куда артисты выкладывали забавные видео из своей жизни, они решили сделать личным аккаунтом Мии.

Несколько часов назад Рита опубликовала в Instagram небольшое видео, в котором общается с четырехмесячной дочкой, завоевавшей сердца миллиона подписчиков.

«Какая лапушка», «Такая сладенькая, я прям представляю как она вкусно пахнет», «Она чудесная», «Лапуля Мия, прелесть 🤗 Хочется чмокать и чмокать», «Мия,самая лучшая малышка в Мире!!!Настоящее солнышко», «Божечки. Какие же вы хорошенькие! Смотря на вас, даже глаза радуются», «Маленькая Мия просто чудо», «Рита! Вы такие чудесные🤩 А Мия просто волшебная», — восхитились фолловеры Риты ее дочкой.

Фото: instagram

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