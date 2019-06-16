«Он предложил прервать беременность»: экс-супруга Александра Малинина рассказала об аборте

Ольга призналась, что на первом месте для Александра стояла карьера, поэтому, узнав о беременности супруги, певец предложил ей сделать аборт: «Когда я была первый раз беременна, он был категорически против, настоял на прерывании беременности. Говорил, что «еще не готов иметь детей», «уже есть ребенок от первого брака»». Через год после прерывания беременности Зарубина узнала, что вновь носит ребенка под сердцем. В этот раз певица решила рожать, надеясь, что будущий малыш поможет сохранить семью. Однако Малинин не сразу признал дочку. «Не знаю, почему он отказывался признавать Киру. Может быть, потому что не хотел никогда? Хотя она как две капли похожа на их семью. Когда увидели, то сказали: «Копия Выгузов»(настоящая фамилия музыканта – прим.ред.)», — вспоминает Зарубина.

В настоящее время старшая дочь Александра Малинина готовится к свадьбе, однако ее отец пока не входит в список гостей торжественного мероприятия. По словам Ольги, она была бы не против увидеть бывшего мужа на свадьбе дочери. «Но в этой семье Малинин ничего не решает, только его супруга», — подчеркнула певица.