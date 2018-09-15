Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Стоит отметить, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга неоднократно заявляла, что больше не собирается выставлять личную жизнь напоказ. В конце августа в эфир вышел первый выпуск шоу «Замуж за Бузову», в котором за руку и сердце телеведущей борются пятнадцать красавцев-мужчин. Однако отметим, что на днях Ольгу заметили в компании с бывшим бойфрендом — Тимофеем Майоровым, а очень теплые отношения певицы с Филиппом Киркоровым заставляют многих поклонников думать, что артистов связывает нечто большее.