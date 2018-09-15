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Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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В Сети обсуждают округлившейся живот поющей телеведущей.

Ольга Бузова гордится своим подтянутым телом и не обращает внимания на обвинения в анорексии. Поющая телеведущая постоянно демонстрирует в Instagram плоский живот без намека на лишний вес, поэтому ее округлившиеся формы, попавшие в кадр на съемках «Дома-2», немало удивили подписчиков. На фотографиях Ольга беседует с Романом Гриценко. Телеведущая одета в светлое облегающее платье, подчеркнувшее ее небольшой животик, поэтому в Сети начали обсуждать предполагаемую беременность скандально известной телезвезды.

Стоит отметить, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга неоднократно заявляла, что больше не собирается выставлять личную жизнь напоказ. В конце августа в эфир вышел первый выпуск шоу «Замуж за Бузову», в котором за руку и сердце телеведущей борются пятнадцать красавцев-мужчин. Однако отметим, что на днях Ольгу заметили в компании с бывшим бойфрендом — Тимофеем Майоровым, а очень теплые отношения певицы с Филиппом Киркоровым заставляют многих поклонников думать, что артистов связывает нечто большее.

Фото: Instagram

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