Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Ольга Бузова гордится своим подтянутым телом и не обращает внимания на обвинения в анорексии. Поющая телеведущая постоянно демонстрирует в Instagram плоский живот без намека на лишний вес, поэтому ее округлившиеся формы, попавшие в кадр на съемках «Дома-2», немало удивили подписчиков. На фотографиях Ольга беседует с Романом Гриценко. Телеведущая одета в светлое облегающее платье, подчеркнувшее ее небольшой животик, поэтому в Сети начали обсуждать предполагаемую беременность скандально известной телезвезды.
Стоит отметить, что после развода с Дмитрием Тарасовым Ольга неоднократно заявляла, что больше не собирается выставлять личную жизнь напоказ. В конце августа в эфир вышел первый выпуск шоу «Замуж за Бузову», в котором за руку и сердце телеведущей борются пятнадцать красавцев-мужчин. Однако отметим, что на днях Ольгу заметили в компании с бывшим бойфрендом — Тимофеем Майоровым, а очень теплые отношения певицы с Филиппом Киркоровым заставляют многих поклонников думать, что артистов связывает нечто большее.
Фото: Instagram