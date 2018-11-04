Ольга Бузова думает об усыновлении ребенка

Личная жизнь Ольги Бузовой не настолько успешна, как ее карьера. На днях поющая телеведущая вновь заговорила о детях — поводом стала ее встреча с юной поклонницей. «Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве 😌) Как же я хочу свою дочку 😔😔😔 можно мне Соню с собой забрать 😭», — написала Ольга в своем Instagram. В комментариях к записи подписчики поинтересовались, не размышляла ли телеведущая об усыновлении ребенка из детского дома, на что она ответила, что уже думает.