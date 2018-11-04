Ольга Бузова думает об усыновлении ребенка

Личная жизнь Ольги Бузовой не настолько успешна, как ее карьера. На днях поющая телеведущая вновь заговорила о детях — поводом стала ее встреча с юной поклонницей. «Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве 😌) Как же я хочу свою дочку 😔😔😔 можно мне Соню с собой забрать 😭», — написала Ольга в своем Instagram. В комментариях к записи подписчики поинтересовались, не размышляла ли телеведущая об усыновлении ребенка из детского дома, на что она ответила, что уже думает.
Напомним, одной из причин развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова сплетники называют нежелание телеведущей иметь детей. Сейчас же, когда телеведущая начала задумываться о материнстве, в ее жизни нет подходящего мужчины. Денис Лебедев, которого Ольга выбрала в финале шоу «Замуж за Бузову», оказался далек от идеала. «На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает!» — заявила Бузова по окончании проекта.
Фото: instagram