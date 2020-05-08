Оксана Воеводина показала подросшего сына бывшего короля Малайзии и поделилась лайфхаком в его воспитании
«Я категорически против того, чтобы ребенок играл со смартфоном, или смотрел мультики целыми днями по телевизору. Но в наш век технологий, когда у каждого круглосуточно в руке эта штука, очень сложно отказать малышу, который просит дать ему в руки посмотреть айфон — сами знаете, что из этого последует. Если мы смотрим все время туда — значит там что-то интересное. Поэтому, я не отказываю Леону, когда он просит поиграть с моим телефоном, но в течение нескольких минут, я нахожу другую игрушку, чтобы отвлечь его, и перевести внимание на другое развлечение», — написала она.
Напомним, В 2018 году Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, который ради нее отказался от трона. Но их семейное счастье длилось меньше года. Мухаммад V выставил беременную жену из дома: их первенец родился уже в Москве.
Другие фотографии мальчика, а также историю любви и расставания его родителей вы можете найти на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!