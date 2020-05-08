Оксана Воеводина показала подросшего сына бывшего короля Малайзии и поделилась лайфхаком в его воспитании

Напомним, В 2018 году Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии, который ради нее отказался от трона. Но их семейное счастье длилось меньше года. Мухаммад V выставил беременную жену из дома: их первенец родился уже в Москве.

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