Оксана Акиньшина крестила двухлетнюю дочь и показала нежные фотографии с ней

Актриса не любит показывать своих детей в социальных сетях, на ее странице они появляются крайне редко. Но недавно Акиньшина удивила подписчиков, показав им редкое фото с малышкой Эмми. Поклонники Оксаны заметили большое сходство девочки с мамой.

Сегодня актриса поделилась с фолловерами снимками с крестин младшей дочери. Опубликовала их и крестная Эмми – актриса Ольга Филиппова.