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Оксана Акиньшина крестила двухлетнюю дочь и показала нежные фотографии с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Акиньшина

Фото: Kinopoisk

Актриса редко публикует снимки малышки.

32-летняя Оксана Акиньшина растит троих детей: 10-летнего Филиппа, 6-летнего Константина и малышку Эмми, которой в январе исполнится только три года.

Оксана Акиньшина поет песню Высоцкого

Актриса не любит показывать своих детей в социальных сетях, на ее странице они появляются крайне редко. Но недавно Акиньшина удивила подписчиков, показав им редкое фото с малышкой Эмми. Поклонники Оксаны заметили большое сходство девочки с мамой.

Сегодня актриса поделилась с фолловерами снимками с крестин младшей дочери. Опубликовала их и крестная Эмми – актриса Ольга Филиппова.

«Ваша красота природная передалась дочери! Русский генофонд пополнился еще одной красоткой и талантом:)», «Девочка такая куколка», «Дай Бог счастья и здоровья. ПОЗДРАВЛЯЮ‼️», «Как похожа», «ну надо же, мамина копия!!!», - написали на странице Оксаны Акиньшиной (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Оксана Акиньшина дважды была замужем. Отцом ее первого сына стал гендиректор пиар-компании Дмитрий Литвинов. В браке с продюсером Арчилом Геловани родились еще двое детей. У Оксаны также были романы с Алексеем Чадовым, Алексеем Воробьевым и Сергеем Шнуровым.

Фото: Kinopoisk.ru, Starface

Видео: Первый канал

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