Округлившийся живот или неудачное платье? Жену рэпера Мота заподозрили в беременности

Те, кто живота не разглядел, предположили, что это визуальный обман и просто неудачное платье: «Она не беременна, это такое платье)»,

«Теперь у каждой девушки если платье не так легло, значит она беременна»,

«Капец платье сыграло шутку с Машей)».