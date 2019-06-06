Округлившийся живот или неудачное платье? Жену рэпера Мота заподозрили в беременности

Фанаты рэпера Мота уверены, что он скоро во второй раз станет отцом. На снимках новой фотосессии, которую опубликовала в Instagram 28-летняя жена артиста Мария, поклонники разглядели округлившийся живот модели. «Эти фото – любовь. они отображают нашу любовь: страсть, эмоции, единство и танцы!», - подписала фото бывшая модель (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
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Эти фото - любовь❤️ они отображают нашу любовь: страсть, эмоции, единство и танцы! Если нравится, ставь ❤️❗️ Fashion People Awards Look: total look - @balenciaga от наших любимых и самых лучших @aizel ❗️ Photo: невероятно талантливая @sonnychibba 🥰теперь везде буду звать)
Под снимками сразу же стали появляться комментарии: «У мотикооооов будет малыыыыш»,
«Она беременна?»,
«Как будто беременная тут»,
«В Black Star массовое пополнение».
Те, кто живота не разглядел, предположили, что это визуальный обман и просто неудачное платье: «Она не беременна, это такое платье)»,
«Теперь у каждой девушки если платье не так легло, значит она беременна»,
«Капец платье сыграло шутку с Машей)».
У Матвея и Марии уже есть полуторагодовалый сын Соломон. Поженились исполнитель и модель в апреле 2017 года. Их красивый роман развивался на глазах у фанатов. Мот снимает жену в клипах, берет ее на свои концерты, она часто выходит на сцену во время выступления супруга.
Напомним, 5 июня другой известный рэпер и владелец лэйбла Black Star Тимати официально подтвердил, что его подруга 23-летняя Анастасия Решетова ждет ребенка. Малыш должен появиться на свет через несколько месяцев.
Влюбленные долгое время скрывали интересное положение девушки и усиленно «маскировались». Для Тимура ребенок станет вторым. У него уже есть 5-летняя дочь Алиса, которую родила модель Алена Шишкова.
Текст: Галина Нежнева
Фото и виде: Instagram
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