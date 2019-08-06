Огромный замок, динозавры, веселые аниматоры: Мария Кожевникова похвасталась кадрами с дня рождения 2-летнего сына

«Настоящий замок и зона с динозаврами пользовались популярностью не только у детей 😉, но и взрослых! А когда на торт прилетели трансформеры и железный динозавр, то дети даже отказались от сладостей и никак их не хотели отпускать», — добавила звездная мама, подытожив: «Это был незабываемый день».

«Мне кажется все дети с нетерпением ждут дня рождения 😉 Зачем их лишать этой радости», — поддержали ее поклонники.