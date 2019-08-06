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Огромный замок, динозавры, веселые аниматоры: Мария Кожевникова похвасталась кадрами с дня рождения 2-летнего сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Мария Кожевникова поделилась фотографиями с дня рождения сына.

«Кто-то считает, что маленьким детям не надо справлять день рождения, ведь все равно не запомнят. Отвечу) Вася каждый день десятки раз просит поставить ему видео с дня рождения — первое, самое популярное, где его поздравляет друг Егорка) Это очень трогательный момент, когда-нибудь его выставлю. Второе, это наши аниматоры — Зайчик, Лиса и Три кота, с которыми дети танцевали, играли, пели», — написала Мария под серией фотографий с мероприятия.

«Настоящий замок и зона с динозаврами пользовались популярностью не только у детей 😉, но и взрослых! А когда на торт прилетели трансформеры и железный динозавр, то дети даже отказались от сладостей и никак их не хотели отпускать», — добавила звездная мама, подытожив: «Это был незабываемый день».

«Мне кажется все дети с нетерпением ждут дня рождения 😉 Зачем их лишать этой радости», — поддержали ее поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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