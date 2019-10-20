«Огромный детеныш уже»: в Сети обсуждают новое видео с подросшей дочерью Полины Гагариной

«Огромный детеныш уже», — удивляется Эвелина Хромченко.

«Господи, что это за милашка-то такая? Вроде недавно Полина фото с конвертиком выкладывала, а тут уже такая принцесска», «Как выросла. А кажется будто не так давно родилась)», «Выросла уже так😍 чудо❤️», «Мини Гагарина!!!», «Ждём, когда мама выйдет на сцену вместе с дочкой», «Да ей плясать бы, сидит, играет, а маленькое тельце в пляс просится. С микрофоном, конечно», «Да, чувство ритма есть👏», «По стопам», «Кажется, буквально вчера Полина держала малышку на руках, а сегодня такая уже большая!🥰 милейшие локоны», «Эта девчонка вам ещё покажет!!!!!! Она просто 🔥», — комментируют подписчики Дмитрия Исхакова.