«Огромный детеныш уже»: в Сети обсуждают новое видео с подросшей дочерью Полины Гагариной
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Фото: Instagram Полины Гагариной
В апреле 2017 года у Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова родилась дочь Мия. Пара скрывает лицо девочки и очень редко делится ее фотографиями в социальных сетях. Однако несколько часов назад фотограф показал видео, как двухлетняя Мия «музицирует»: «Поля говорит, у Миюши отличное чувство ритма. Что ж, English мы уже выучили, пора садиться за инструмент».
«Огромный детеныш уже», — удивляется Эвелина Хромченко.
«Господи, что это за милашка-то такая? Вроде недавно Полина фото с конвертиком выкладывала, а тут уже такая принцесска», «Как выросла. А кажется будто не так давно родилась)», «Выросла уже так😍 чудо❤️», «Мини Гагарина!!!», «Ждём, когда мама выйдет на сцену вместе с дочкой», «Да ей плясать бы, сидит, играет, а маленькое тельце в пляс просится. С микрофоном, конечно», «Да, чувство ритма есть👏», «По стопам», «Кажется, буквально вчера Полина держала малышку на руках, а сегодня такая уже большая!🥰 милейшие локоны», «Эта девчонка вам ещё покажет!!!!!! Она просто 🔥», — комментируют подписчики Дмитрия Исхакова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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