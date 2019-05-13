«Одна папина, другая мамина»: в Сети обсуждают новые фото дочерей Алены Хмельницкой

Алена Хмельницкая прожила в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном 21 год. У пары родились две дочери. Старшей Александре в сентябре исполнится 25 лет, а младшей Ксюше сейчас 8. Актриса все свободное время проводит с дочерями – они устраивают фотосессии, ездят за границу, посещают мероприятия. Алена регулярно выкладывает совместные снимки в интернет.

На днях мать с девочками устроили очередной фотосет, результат которого восхитил подписчиков Хмельницкой.