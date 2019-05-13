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«Одна папина, другая мамина»: в Сети обсуждают новые фото дочерей Алены Хмельницкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая и Александр Синюшин

Фото: Instagram
Актриса опубликовала снимки в социальной сети Instagram.

Алена Хмельницкая прожила в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном 21 год. У пары родились две дочери. Старшей Александре в сентябре исполнится 25 лет, а младшей Ксюше сейчас 8. Актриса все свободное время проводит с дочерями – они устраивают фотосессии, ездят за границу, посещают мероприятия. Алена регулярно выкладывает совместные снимки в интернет.

На днях мать с девочками устроили очередной фотосет, результат которого восхитил подписчиков Хмельницкой.

Фоллеверы актрисы отметили, что ее дети невероятно красивы, старшая похожа на отца, а младшая – мамина копия.

«Две красатулечки!Одна папина,другая копия мамы!!!Вот только ради чего нужно жить!!!», «авидую белой завистью дочери это комплимент матери от бога», «Девочки, прекрасные девочки, мамины девочки. Как замечательно иметь дочь, а двух - прекрасно вдвойне. Дочки - это значит потом будут внуки. Я это уже постигла, поэтому очень понимаю Вас», «Очень красивые девочки!!!», - написали комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

После развода Алена и Тигран сохранили дружеские отношения, и даже иногда проводят праздники вместе. Сейчас режиссер живет в фактическом браке с Маргаритой Симоньян, пара ждет третьего ребенка. А Хмельницкая уже три года состоит в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, который моложе нее на 13 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Alexander Polyakov/ Global Look press

Видео: Instagram

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