Нюша показала отличную фигуру на последних сроках беременности

Многие беременные звезды следят за фигурой и продолжают занятия спортом даже в «интересном положении». Певица Нюша — в их числе. Несмотря на то, что артистка совсем скоро станет мамой, она занимается йогой. Об этом звезда рассказала в Instagram своим подписчикам, опубликовав фото с тренировки на свежем воздухе: «Давно мечтала плотно заняться йогой... но полноценно получилось именно будучи в положении😌 Всему своё время) А вообще мое тело скучает по нагрузке🤔 сейчас вот думаю какой спорт освоить в будущем) Когда смотрела, как футболисты бегали по полю, представляла сколько десертиков они могут позволить себе после игры🙈🙈🙈 как думаете, только в нашей стране втрое увеличился интерес детей и их родителей к футбольным секциям)? А каким спортом занимаетесь/хотите заниматься вы или ваши детки???».
Поклонники отметили, что Нюша отлично выглядит на последних неделях беременности: «Какая Ты молодец!», «Красота даже в положении», «Какая ты пластичная», «Как же это красиво», «Шикарная девушка», «Какая красивая 😍❤️», «Очаровательные ножки!», «Вы быстро в форму войдете», «Ууух, какая же ты молодчинка», «Такие накаченные ножки».
Напомним, не так давно стало известно, что Нюша планирует рожать в Майами. Певица и ее супруг заключили контракт с одним из элитных медицинских центров на юго-восточном побережье США.
Фото: instagram