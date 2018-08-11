Нюша показала отличную фигуру на последних сроках беременности

Поклонники отметили, что Нюша отлично выглядит на последних неделях беременности: «Какая Ты молодец!», «Красота даже в положении», «Какая ты пластичная», «Как же это красиво», «Шикарная девушка», «Какая красивая 😍❤️», «Очаровательные ножки!», «Вы быстро в форму войдете», «Ууух, какая же ты молодчинка», «Такие накаченные ножки».

Напомним, не так давно стало известно, что Нюша планирует рожать в Майами. Певица и ее супруг заключили контракт с одним из элитных медицинских центров на юго-восточном побережье США.