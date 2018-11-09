Нюша поделилась эмоциями от первых дней материнства

Игорь Сивов, супруг певицы, был рядом с любимой от начала и до конца всего процесса родов. «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики — то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном — ЖЕНЩИНЫ — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах», — заверил Игорь подписчиков после появления дочки на свет (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram