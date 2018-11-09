Нюша поделилась эмоциями от первых дней материнства

Певица Нюша не может нарадоваться на новорожденную дочку и тому, что роды прошли отлично. Напомним, девушка рожала в Майами. Она и супруг Игорь Сивов еще не назвали имя малышки и показали на фото лишь ее крохотное ушко. Но фанаты все равно ликовали и осыпали звезду эмоциональными комментариями и теплыми пожеланиями.
«Мои дорогие, огромное спасибо каждому, кто нас поздравил❤️ Отдыхаем — чувствуем себя хорошо, я и малышка) Это просто волшебное время #лапочкадочка #счастье», — написала Нюша в своем микроблоге, выложив нежный снимок с мужем, сделанный еще во время ее беременности.
Игорь Сивов, супруг певицы, был рядом с любимой от начала и до конца всего процесса родов. «Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики — то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном — ЖЕНЩИНЫ — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах», — заверил Игорь подписчиков после появления дочки на свет (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram