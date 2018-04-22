Нумеролог о второй беременности Шейк: «В Ирине проснулась идеальная мать»

В Сети давно муссируются слухи об интересном положении Ирины Шейк, которая, напомним, уже воспитывает годовалую дочь от Брэдли Купера. Нумеролог Ольга Перцева высказалась насчет беременности супермодели в комментарии для WMJ.ru.

«Ответить однозначно, беременна Ирина или нет, нумерология не может, однако возможно спрогнозировать это, опираясь на данные Брэдли Купера. Появление второго ребенка в этой семье возможно с высокой долей вероятности и благодаря сильному желанию Брэдли», — заявила специалист.