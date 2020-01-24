Новое фото сына Анастасии Шубской и Александра Овечкина обсуждают в Сети: «Такой крепыш! Настоящий мужчина»

«Какие вы красивые», «Такой крепыш! Настоящий мужчина», «Растет на глазах», «Какой уже большооой, расти умненьким, здоровенький и счастливеньким», «Какой взрослый стал мальчуган», «Уже с маму ростом)))», «Ничто так не украшает женщину, как рядом идущий сынок», «Очень милые...», «Пупсик мамин», «Так приятно на вас смотреть, деток вам побольше, такие гены», — обсуждают в комментариях.