Новая книга, планшет и запас спокойствия: Дмитрий Шепелев рассказал о совместных путешествиях с сыном

«Сейчас многие, конечно, везут детей отдыхать. Поэтому хочу поделиться с вами своим Топ-5 Правил путешествия с ребенком», — пояснил он.
- Никакого молока ни до ни во время полета.
- Всегда-всегда пакет под рукой. Думаю, могу не объяснять.
- В полет я всегда собираю для сына рюкзак, который он несет сам. В нем новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полете. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полета проходят незаметно.
- Гаджеты в полете — можно. В нашем случае — это один длинный мультфильм.
- Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота — спокойствие, только спокойствие.
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске стал сиротой после того, как его мама умерла в июне 2015 года после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. После ухода из жизни Жанны Дмитрий разорвал все связи с ее родственниками и воспитывает ребенка один. Родители певицы долгое время боролись за право видеться с мальчиком, но пока отношения наладить не удается.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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