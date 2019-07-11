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Новая книга, планшет и запас спокойствия: Дмитрий Шепелев рассказал о совместных путешествиях с сыном

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Дмитрий Шепелев путешествует с сыном

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев отправился с подросшим Платоном на отдых и поделился правилами полетов с детьми.

«Сейчас многие, конечно, везут детей отдыхать. Поэтому хочу поделиться с вами своим Топ-5 Правил путешествия с ребенком», — пояснил он.

  1. Никакого молока ни до ни во время полета.
  2. Всегда-всегда пакет под рукой. Думаю, могу не объяснять.
  3. В полет я всегда собираю для сына рюкзак, который он несет сам. В нем новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полете. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полета проходят незаметно.
  4. Гаджеты в полете — можно. В нашем случае — это один длинный мультфильм.
  5. Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота — спокойствие, только спокойствие.

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске стал сиротой после того, как его мама умерла в июне 2015 года после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. После ухода из жизни Жанны Дмитрий разорвал все связи с ее родственниками и воспитывает ребенка один. Родители певицы долгое время боролись за право видеться с мальчиком, но пока отношения наладить не удается.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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