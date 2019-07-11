Новая книга, планшет и запас спокойствия: Дмитрий Шепелев рассказал о совместных путешествиях с сыном

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске стал сиротой после того, как его мама умерла в июне 2015 года после нескольких лет борьбы с опухолью мозга. После ухода из жизни Жанны Дмитрий разорвал все связи с ее родственниками и воспитывает ребенка один. Родители певицы долгое время боролись за право видеться с мальчиком, но пока отношения наладить не удается.