Новая диета помогла девушке с дисфункцией яичников забеременеть
Фото: instagram.com/gemma_isaacs
33-летняя девушка из Лондона родила сына 35-летнему мужу Дэрилу, несмотря на то, что врачи лишили ее надежды когда-либо снова стать матерью. У жительницы Лондона, которая уже воспитывала дочь Эллу, был диагностирован рак груди в 2018 году, когда ей был всего 31 год, хотя у нее не было шишки или других общих симптомов.
Британка два года проходила лечение от рака, по итогу которого она избавилась от онкологии, но «лишилась» возможности забеременеть. Медики сказали ей, что яичники «мертвы», и она подумывала об их удалении. «Это было худшее, что я могла услышать от врача», — вспоминает пациентка.
Она решила перейти к здоровому образу жизни и летом 2019 года села на вегетарианскую диету. Через четыре месяца Джемма встретилась со своим гинекологом и получила потрясающие новости. Ей сказали, что в нее «вселили яичники другого человека».
По мнению британки, именно новый рацион питания помог трансформировать ее репродуктивную систему и позволил родить второго ребенка. Джемма и Дэрил продолжали попытки зачать малыша и обнаружили, что британка беременна накануне Рождества в 2019 году. Их сын Джек Алфи родился в августе 2020 года. С тех пор мама двоих детей решила удалить яичники, чтобы снизить риск рака в будущем.
Фото: Instagram/@gemma_isaacs
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!