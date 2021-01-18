Новая диета помогла девушке с дисфункцией яичников забеременеть

33-летняя девушка из Лондона родила сына 35-летнему мужу Дэрилу, несмотря на то, что врачи лишили ее надежды когда-либо снова стать матерью. У жительницы Лондона, которая уже воспитывала дочь Эллу, был диагностирован рак груди в 2018 году, когда ей был всего 31 год, хотя у нее не было шишки или других общих симптомов.

Британка два года проходила лечение от рака, по итогу которого она избавилась от онкологии, но «лишилась» возможности забеременеть. Медики сказали ей, что яичники «мертвы», и она подумывала об их удалении. «Это было худшее, что я могла услышать от врача», — вспоминает пациентка.