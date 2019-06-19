Носик-курносик и забавная челочка: Виктория Лопырева показала новое фото 4-месячного первенца

Четыре месяца назад 35-летняя модель Виктория Лопырева родила первенца. Мальчика назвали Марк Лионель, для отца — бизнесмена Игоря Булатова — он стал третьим ребенком.
Лицо малыша родители пока скрывают, но уже сейчас подписчики блога Виктории Лопыревой могут оценить его профиль.
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
На снимке, который модель опубликовала в «сториз», можно рассмотреть некоторые черты лица мальчика. Так, нос у него скорее всего будет «папин», а «ирокез» из светлых волос вполне может придать сходство с мамой, когда оформится в прическу.
А как считаете вы, на кого больше будет похож малыш?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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