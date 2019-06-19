Носик-курносик и забавная челочка: Виктория Лопырева показала новое фото 4-месячного первенца

На снимке, который модель опубликовала в «сториз», можно рассмотреть некоторые черты лица мальчика. Так, нос у него скорее всего будет «папин», а «ирокез» из светлых волос вполне может придать сходство с мамой, когда оформится в прическу.

А как считаете вы, на кого больше будет похож малыш?