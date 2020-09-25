Номинантка на «Эмми» и «Золотой глобус» Мэнди Мур ждет первенца
Фото: www.instagram.com/taylordawesgoldsmith/
Номинантка на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Мэнди Мур и ее супруг, музыкант Тэйлор Голдсмит сообщили, что скоро станут родителями. В их микроблогах появились одинаковые фото, где у актрисы уже отчетливо виден живот.
««Малыш Голдсмит родится в начале 2021 года», — подписала Мэнди снимки, дав понять, что ждет сына.
«Поздравляем!», «О, ждем мальчишку», «маленький малыш Голдсмит», «Мэнди, поздравляем вас троит!», — полетели комментарии.
Мэнди Мур и Тэйлор Голдсмит начали встречаться в 2015 году, а о помолвке объявили через два года. Свадьба артистов состоялась в ноябре 2018-го в Лос-Анджелесе. До Тэйлора Мэнди была 6 лет замужем за музыкантом Райаном Адамсом. С ним она развелась незадолго до начала романа с нынешним супругом.
Мэнди Мур снималась в таких фильмах, как «Как стать принцессой», «Клиника», «Как я встретил вашу маму» и многих других, и свой голос она подарила диснеевской Рапунцель. За роль Ребекки Пирсон в телесериале NBC «Это мы» она дважды получала премию Гильдии киноактеров СШАи номинации «Золотой глобус» и «Эмми».
Фото и видео: Instagram Мэнди Мур и Тэйлора Голдсмита
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