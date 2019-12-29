Николь Кидман поздравила дочь с днем рождения и показала нежное архивное фото с ней
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Фото: Instagram Николь Кидман
Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан воспитывают двух дочек — старшая, Сандэй Роуз, родилась в 2008 году, а младшая — Фэйт, в 2010 году. В воскресенье, 29 декабря, младшей дочке пары исполнилось девять лет, и в честь праздника Николь показала трогательный архивный кадр с именинницей: «Нашей малышке исполнилось девять лет. Мы тебя очень любим, наша драгоценная девочка. С днем рождения, Фэйт!».
Стоит отметить, что Фэйт Маргарет выносила и родила суррогатная мать, но девочка является биологической дочкой 52-летних Николь Кидман и Кита Урбана. Актриса оберегает личную жизнь и практически не показывает девочек в своем микроблоге.
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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