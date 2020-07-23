Никогда не занимавшаяся сексом девочка-подросток внезапно обнаружила, что беременна

На тот момент Саманта еще училась в школе, потому была шокирована известием о собственной беременности. «Я не чувствовала в себе готовности стать матерью, – пояснила она. – Я дважды бросала школу из-за тревожного расстройства и только вернулась, чтобы наконец ее закончить. У меня также был план поступить в колледж». Неудивительно, что поначалу она собиралась сделать аборт, но в итоге все же решила родить ребенка. «Я очень нервничала, что не смогу дать ему все, что он заслуживает. Но это было напрасно. У моего сына, есть все и даже больше», – со смехом говорит женщина сейчас. Саманта до сих пор находится в отношениях со своим школьным бойфрендом, их мальчику уже 5 лет, а год назад у них также родился второй малыш, он, к счастью, был зачат традиционным способом.

Гинеколог Дженнифер Линкольн объяснила, что в данном случае сперма действительно попала во влагалище через руки. По ее словам, беременность без секса с проникновением – явление довольно редкое, но не невозможное.

Фото: freepik

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