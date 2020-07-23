Никогда не занимавшаяся сексом девочка-подросток внезапно обнаружила, что беременна
Как сообщает Buzzfeed, девушке было 19 лет, и она никогда не занималась традиционным сексом, потому поначалу ничего не заподозрила, когда ее менструация не пришла вовремя. У Саманты тогда был парень, который знал, что его подруга – девственница, но на всякий случай все же предложил ей сделать тест на беременность. Американка не восприняла его слова всерьез, но ради шутки все же купила несколько штук в аптеке. Каково же было ее удивление, когда он оказался положительным. Девушка решила, что произошла какая-то ошибка, потому повторила тест еще несколько раз, однако результат был один и тот же. Гинеколог сообщил ей, что она находится на пятой неделе беременности и что, скорее всего, это произошло из-за того, что они с ее парнем трогали половые органы друг друга во время сексуальных ласк.
На тот момент Саманта еще училась в школе, потому была шокирована известием о собственной беременности. «Я не чувствовала в себе готовности стать матерью, – пояснила она. – Я дважды бросала школу из-за тревожного расстройства и только вернулась, чтобы наконец ее закончить. У меня также был план поступить в колледж». Неудивительно, что поначалу она собиралась сделать аборт, но в итоге все же решила родить ребенка. «Я очень нервничала, что не смогу дать ему все, что он заслуживает. Но это было напрасно. У моего сына, есть все и даже больше», – со смехом говорит женщина сейчас. Саманта до сих пор находится в отношениях со своим школьным бойфрендом, их мальчику уже 5 лет, а год назад у них также родился второй малыш, он, к счастью, был зачат традиционным способом.
Гинеколог Дженнифер Линкольн объяснила, что в данном случае сперма действительно попала во влагалище через руки. По ее словам, беременность без секса с проникновением – явление довольно редкое, но не невозможное.
Фото: freepik
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