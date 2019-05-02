Нежная и счастливая: в Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

С тех пор Платон не общается с родственниками по материнской линии. Долгое время его отец Дмитрий Шепелев и дедушка Владимир Фриске конфликтовали. После этого телеведущий перестал разрешать родным Жанны видеться с мальчиком. Родные Платона скучают по нему и не теряют надежды, что когда-то они все равно встретятся.

Так, сестра Жанны Наталья Фриске поздравила мальчика с днем рождения через социальные сети, а его крестная – певица Ольга Орлова возмущается поведением Шепелева и тем, что из-за него не может видеть крестника.