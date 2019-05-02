Нежная и счастливая: в Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года, но поклонники, родные и близкие трепетно берегут память о ней. В интернете появилось новое архивное фото певицы, которое сделали незадолго до рождения первенца Жанны и Дмитрий Шепелева – Платона. На фото беременная 38-летняя певица играет на берегу океана с собакой. Жанна спокойная и счастливая.
Платону исполнилось шесть лет 7 апреля. В 2013 году сразу после рождения сына Жанна стала жаловаться на головные боли. По некоторым сведениям, певица узнала о своем тяжелом заболевании еще во время беременности, но не стала интенсивно лечиться, чтобы не навредить ребенку.
В то время, когда Жанна ждала своего долгожданного первенца, она появлялась на публике нечасто. Сразу после его рождения певица приступила к интенсивной терапии в борьбе с раком головного мозга. Но два года борьбы не дали результатов – болезнь победила.
С тех пор Платон не общается с родственниками по материнской линии. Долгое время его отец Дмитрий Шепелев и дедушка Владимир Фриске конфликтовали. После этого телеведущий перестал разрешать родным Жанны видеться с мальчиком. Родные Платона скучают по нему и не теряют надежды, что когда-то они все равно встретятся.
Так, сестра Жанны Наталья Фриске поздравила мальчика с днем рождения через социальные сети, а его крестная – певица Ольга Орлова возмущается поведением Шепелева и тем, что из-за него не может видеть крестника.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anna Salynskaya, Gennadii Usoev/ Global Look press
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