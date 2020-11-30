Несмотря на прогнозы врачей, бесплодная после лечения рака женщина родила ребенка
Как сообщает онлайн-издание Metro, несмотря на то, что женщина знала о том, что такое развитие событий возможно, для нее известие о болезни все равно оказалось шоком. Однако она не опустила руки, прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и последующую лучевую терапию, после чего была объявлена врачами совершенно здоровой.
Джемма, по ее собственным словам, очень быстро сумела восстановиться и спустя всего несколько месяцев после ремиссии даже пробежала полумарафон и организовала группу поддержки молодых людей с генетической предрасположенностью к онкологии. Британка говорит: «Мне было 30 лет, когда родилась моя первая дочь. После этого события врачи направили меня на МРТ, так как знали, что у меня в анамнезе есть родственники с генетической предрасположенностью к раку». Результаты вернулись неясными, потому она прошла повторное исследование, которое установило слегка увеличенный лимфатический узел. Биопсия, проведенная несколько дней спустя, показала, что у нее небольшая опухоль в груди. Врачи сказали, что ей потребуется комплексное лечение, которое может привести к бесплодию. Тогда Джемма на всякий случай заморозила свои яйцеклетки.
«Самым трудным в моей борьбе с раком всегда была мысль о том, что лечение повлияет на мою фертильность. Моей дочери был только год, и мы с мужем планировали еще детей. Я всегда знала, что все другие побочные эффекты временны – волосы отрастут, как и брови и ресницы, физическая сила вернется. Но когда я думала о ребенке, мне казалось, что у меня что-то украли», – призналась женщина. Однако она не стала полагаться на волю случая и после выздоровления прошла курс лечения от бесплодия, а затем стала веганкой, чтобы как минимум остановить раннюю менопаузу. И к ее большому удивлению, через несколько месяцев ее менструальный цикл начал восстанавливаться, а к концу года она забеременела естественным путем и спустя 9 месяцев родила здорового малыша.
Фото: Instagram gemma_isaacs
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