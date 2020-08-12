Несмотря на негативные прогнозы врачей женщина с двумя матками родила здоровую девочку
Фото: facebook Emma Johns
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, жительница Англии всю жизнь мечтала только о том, чтобы стать матерью. Однако ее мечты рухнули, когда врачи обнаружили у нее две утробы, и это означает, что шансы забеременеть фактически уменьшились вдвое, а беременность, если она наступит, может закончиться выкидышем. Это открытие произошло, когда Эмме было всего 17 лет. Тогда она страдала от приступов рвоты и диареи, которые повторялись ежемесячно и длились 2-3 дня. Девушка думала, что у нее какое-то хроническое заболевание, пока не поняла, что приступы совпадают с ее циклом. Тогда она пошла к гинекологу, которая и обнаружила у нее две матки — редкую врожденную аномалию, из-за которой в органе как бы образуются две камеры.
Это сообщение поразило Эмму. Когда она познакомилась со своим будущим мужем, сразу же рассказала ему о своих проблемах, однако его это известие не испугало. Когда они решили задуматься о пополнении в семействе, то проконсультировались со специалистами, которые рассказали им о возможных вариантах, в том числе и об ЭКО. Однако пара решила попробовать сначала зачать ребенка естественным путем. И каково же было их удивление, когда, несмотря на все прогнозы врачей, женщина узнала о беременности всего через месяц после отказа от приема противозачаточных таблеток. А спустя 9 месяцев Эмма естественным путем родила совершенно здоровую девочку Олив.
«Она мое чудо. После постановки диагноза я никогда не думала, что у меня когда-нибудь будет ребенок. Звучит банально, но каждый раз, когда я загадывала желание, задувая свечи или видя падающую звезду, я всегда просила одного и того же — родить ребенка естественным путем. И вот моя девочка у меня, и она совершенно идеальна», — рассказала молодая мать.
Фото: facebook Emma Johns
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!