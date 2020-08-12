Несмотря на негативные прогнозы врачей женщина с двумя матками родила здоровую девочку

Это сообщение поразило Эмму. Когда она познакомилась со своим будущим мужем, сразу же рассказала ему о своих проблемах, однако его это известие не испугало. Когда они решили задуматься о пополнении в семействе, то проконсультировались со специалистами, которые рассказали им о возможных вариантах, в том числе и об ЭКО. Однако пара решила попробовать сначала зачать ребенка естественным путем. И каково же было их удивление, когда, несмотря на все прогнозы врачей, женщина узнала о беременности всего через месяц после отказа от приема противозачаточных таблеток. А спустя 9 месяцев Эмма естественным путем родила совершенно здоровую девочку Олив.

«Она мое чудо. После постановки диагноза я никогда не думала, что у меня когда-нибудь будет ребенок. Звучит банально, но каждый раз, когда я загадывала желание, задувая свечи или видя падающую звезду, я всегда просила одного и того же — родить ребенка естественным путем. И вот моя девочка у меня, и она совершенно идеальна», — рассказала молодая мать.

Фото: facebook Emma Johns

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