Неочищенный огурец с утра и запасы гречки дома: Виктория Лопырева рассказала, какие блюда помогли ей вернуться в форму после родов

У недавно ставшей мамой Виктории Лопыревой нет проблем с фигурой. Все дело — в правильном питании, уверена она. Модель немного набрала во время беременности, и быстро сбросила лишние килограммы после родов.

«Я сократила объем пищи, увеличив при этом количество чистой и кокосовой воды. Нужно худеть правильно и уметь слышать свой организм, своевременно реагируя на его сигналы», — сообщила она в интервью журналу «Панорама».