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Неочищенный огурец с утра и запасы гречки дома: Виктория Лопырева рассказала, какие блюда помогли ей вернуться в форму после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
36-летняя Виктория Лопырева уверена: секрет стройной фигуры — в правильном питании.

У недавно ставшей мамой Виктории Лопыревой нет проблем с фигурой. Все дело — в правильном питании, уверена она. Модель немного набрала во время беременности, и быстро сбросила лишние килограммы после родов.

«Я сократила объем пищи, увеличив при этом количество чистой и кокосовой воды. Нужно худеть правильно и уметь слышать свой организм, своевременно реагируя на его сигналы», — сообщила она в интервью журналу «Панорама».

Виктория предпочитает утолять голод простыми перекусами: кокосовый йогурт с кофе, протеином и семенами чиа, овощной суп-пюре с перцем и куркумой, грудка индейки на пару, отварная говядина с аджикой.

«Утро можно начать со свежего неочищенного огурца без соли. Важно не торопиться и тщательно прожевывать пищу, тогда чувство насыщения появится от меньшего ее количества», — советует модель.

На ее кухне часто можно найти кокосовую воду, авокадо, индейку, цветную капусту, брокколи, папайю. И обязательно — несколько упаковок гречки и кедровые орешки, которые она добавляет в салат.

Фитнес пока не вернулся в жизнь молодой мамы в полной мере: «Я кормлю малыша и до конца еще не восстановилась, поэтому физические нагрузки для тонуса и упругости мышц пока ограничиваю. Не исключаю, что все рассказы о том, что при нагрузках меняется вкус молока, — всего лишь миф, но рисковать не хочется», — отмечает она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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