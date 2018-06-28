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Необычные предпочтения в еде и платья свободного кроя: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон с детьми

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В кулуарах Кенсингтонского дворца шепчутся, что 36-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Источник, близкий к молодой королевской семье, сообщил в интервью американскому журналу Life And Style, что Кейт Миддлтон и принц Уильям предположительно вновь станут родителями. Якобы герцогиня Кембриджская стремительно набирает вес (поэтому носит платья свободного кроя), отказалась от алкоголя и все чаще просит поваров Кенсингтонского дворца готовить ей карри и лавандовое печенье — все то же, что она ела во время предыдущих беременностей.

Говорят также, что Кейт очень хочет родить еще одну дочь, чтобы в итоге в ее семье росли два мальчика и две девочки. «Уильям мечтает о пятерых детях, но его супруга твердо намерена остановиться максимум на четверых», — заявил инсайдер.

Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские стали многодетными родителями всего 2 месяца назад. Кейт родила мужу второго сына, которого они назвали Луи Артур Чарльз.

Фото: Andy Rowland, Stephen Chung, I-Images, Gustavo Valiente, BYRMO CAROLINA, Joel Goodman, Ray Tang, Paul Marriott, Andrew Parsons, Pool / Global Look Press

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