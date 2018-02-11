Неидеальная улыбка подросшей дочери Виктории Бекхэм привела в восторг пользователей Сети
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У очаровательной Харпер Бекхэм выпали молочные зубы.
Фотография Виктории Бекхэм с подросшей малышкой Харпер, появившаяся в ее Instagram в этот понедельник, восхитила пользователей Сети. У девочки выпали зубы, и от этого она стала еще более очаровательной.
В июле Харпер исполнится 7 лет. Несмотря на юный возраст, мама полностью доверяет мнению дочери даже в вопросах бизнеса. «Мои самые строгие критики», — призналась дизайнер, поделившись еще одним трогательным кадром.
Фото: instagram