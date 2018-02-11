У очаровательной Харпер Бекхэм выпали молочные зубы.

Фотография Виктории Бекхэм с подросшей малышкой Харпер, появившаяся в ее Instagram в этот понедельник, восхитила пользователей Сети. У девочки выпали зубы, и от этого она стала еще более очаровательной.